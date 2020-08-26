Bakan Çavuşoğlu’ndan Yunanistan’a: Şımarıklıktan vazgeçin

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Doğu Akdeniz’de tansiyonun düşürülmesi için gerçekleştirdiği Atina temaslarının ardından geldiği Ankara’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında “Doğu Akdeniz’de adil bir paylaşım istediklerini” söyleyen Bakan Çavuşoğlu, özetle şunları kaydetti:

KENDİNİZİ RİSKE ATMAYIN

“Gerginliği arttıran kesim biz değiliz. Sayın (Almanya Başbakanı Angela) Merkel’in arabuluculuk talebini desteklemek için jestler yaptık. Hem Şansölye Merkel’e hem de Heiko Maas’a samimi çabaları için teşekkür ediyorum. Fakat bu çabalar, Yunanistan ve Rum kesiminin saldırılarına maruz kalıyor. Maalesef Yunanistan bugüne kadar AB’nin koşulsuz desteği ile şımarmıştır. Yunanistan’a tavsiyem bu şımarıklıktan vazgeçin. Hele hele bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi riske atmayın. Yok haklarımızı savunacağız, yok burada tatbikat yapacağız gibi açıklamalarda bulunursanız ya da yanlış adımlar atarsanız, bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz, gereği neyse onu tereddütsüz yaparız. Yunanistan kendisini Türk donanmasının önüne atmaya çalışan ülkelere kanmasın.

ALMANYA’YI DA KANDIRDI

Biz diyaloğa varız. Doğu Akdeniz’deki tüm ülkelerle, Rum kesimi hariç görüşmeye, hakça paylaşım için müzakere etmeye varız. Ama kimse Türkiye’ye önkoşul getirmeye kalkmasın. Almanya’dan gelen rica üzerine Oruç Reis’in faaliyetlerini geçici olarak durdurduk. 7 Ağustos’ta istikşafi görüşmelere başlanılacağına dair açıklama yapacaktık. Saatler kala Yunanistan gitti Mısır’la anlaşma imzaladı. Almanya’yı da kandırdı. Almanya’ya da bilgi vermeden bu anlaşmayı yaptı. Eğer anlayış şu ise; ‘Türkiye taviz vermeye devam etsin, Türkiye hep fedakarlık yapsın’ böyle bir şey yok. AB ile biraz daha iyi ilişkilerimiz olacak diye Doğu Akdeniz’deki haklarımızdan vazgeçmemiz mümkün değil. Rum kesimi ve Yunanistan’ın rehin aldığı AB ilişkilerinin ilerlemesi mümkün görünmüyor.”

DİYALOG NİYETİ VAR

Almanya Dışişleri Bakanı Maas da, Doğu Akdeniz’deki “tehlikeli durumun” yalnızca AB’yi değil NATO’yu da ilgilendirdiğini ve koşulların “son derece riskli” olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Gerilimin tırmanması ne AB’nin ne Yunanistan’ın ne de Türkiye’nin yararına. Bir uçuruma yaklaştığınızda uçurumdan düşme riskiniz de var. Biz bunu engellemek istiyoruz. Şimdi önemli olan gerginliğin azaltılması için diyalog olması. İki taraftan da diyaloğa hazır olduklarını duydum. Bu diplomasiyle çözülecek. Zor olabilir. Ağır ilerleyebilir fakat diyalog niyeti var. Kimse burada askeri bir çözüm beklemiyor, bu akılsızlık olur.” Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerine de değinen Maas, yarın ve cuma günü Berlin’de Türkiye’nin de gündemde olacağı bir AB Dışişleri Bakanları zirvesi yapılacağına işaret ederek, “Türkiye-AB ilişkilerinde bir dönüm noktasındayız. İlişkiler hiçbir şekilde istenilen düzeyde değil” dedi.

‘BİR KIVILCIM FELAKETE YOL AÇABİLİR’

Ankara ziyareti öncesi Atina’da, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile yaptığı toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye ve Yunanistan’ın “ateşle oynadığı” yorumunda bulundu. Maas, “Tek bir kıvılcım bile felakete yol açabilir” ifadesini kullandı. “Türkiye diyalog istiyor, biz de tansiyonu düşürmek için üzerimize düşeni yapacağız” diyen Maas, söz konusu gerilimde Avrupa Birliği (AB) ve Almanya’nın Atina yönetimiyle “dayanışma içinde olduğunu” belirterek, doğrudan diyalog kurmanın tüm tarafların çıkarına olduğunu kaydetti.

Dendias ise, “Türkiye ile diyaloğa hazırız ancak bu, tehdit altında olmayacak” diyerek, “Yunanistan, egemenliğini ve egemenlik haklarını, küstahlık ve tehdit olmadan savunacak” şeklinde konuştu.

YAPTIRIM ÇAĞRISI

Dendias ayrıca, yarın başlayacak AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda Türkiye’ye karşı gelecekte uygulanabilecek yaptırımların listesinin şimdiden hazırlanmasını isteyeceklerini belirtti. Bu arada Bakan Maas, mevkidaşı Dendias ile görüşmesinin evvelinde Yunanistan Başbakan’ı Kiryakos Miçotakis tarafından kabul edildi ve ana muhalefetteki Syriza Partisi lideri Aleksis Çipras ile de bir araya geldi. (Yorgo KIRBAKİ / ATİNA)