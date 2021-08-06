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Dünya
AA
Haber Giriş: 06.08.2021 - 11:20 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına geçmiş olsun telefonu

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Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına geçmiş olsun telefonu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias’ı arayarak Yunanistan’daki yangınlar için geçmiş olsun dileğini iletti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı telefonla arayarak, Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias'ı telefonla aradı ve Yunanistan'daki yangınlar için geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda da Çavuşoğlu'nun Dendias'ı arayarak, ülkedeki yangınlar nedeniyle dayanışma gösterdiği belirtildi.

Paylaşımda, her iki Dışişleri Bakanı'nın da önce kendi ülkelerinde şiddetli orman yangınlarını kontrol altına almaları koşuluyla birbirlerine yardım etmeye hazır olduklarını belirttiği kaydedildi.

​​​​​​Dendias da 29 Temmuz’da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu Türkiye'deki yangınlar nedeniyle telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

 

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