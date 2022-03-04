Bakan Çavuşoğlu açıkladı: 9 bin 653 Türk vatandaşı tahliye edildi

Haberin Devamı

Brüksel'de düzenlenen NATO toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'daki son gelişmeleri değerlendirdi. Çavuşoğlu, Ukrayna'dan tahliyesi gerçekleştirilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısının 9 bin 653 olduğunu açıkladı.



Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları şöyle;

"Toplantıya NATO üyesi olmayan ama ortağımız olan ülkeler de katıldı, İsveç ve Finlandiya. İkili görüşmeler gerçekleştirdik. Türkiye'nin izlediği kararlı ve dengeli politika, savaşın başlamasından önceki çabalar ve sonrasındaki çabalar vurgulandı. Her iki tarafla diyalog kurabilen nadir ülkelerden birisi olduğumuz da muhataplarımız dile getirdi. İnsani koridorların açılması elzem ama bu savaşın daha fazla sürmemesi için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz



LAVROV ANTALYA'YA GELECEĞİNİ TEYİT ETTİ



Savaşın başlamasından önce her iki dışişleri bakanını da Antalya'da bir araya getirmeyi planlıyorduk. Şimdi Ukraynalılar bu savaş ortamında gelebilirler mi bilmiyorum ama Zelenski, Kuleba Antalya Diplomasi Forumu'na katılımı teyit etmişti. Rusya tarafında ise Lavrov teyit etti. Lavrov ile dün mesajlaştık, sadece telefon görüşmesi değil herkes yoğun olduğu için mesajlarla da iletişim kuruyoruz, Antalya'ya geleceğini tekrar teyit etti. Umarım ateşkes olur. Ruslarla bu form marjında görüşmek isteyen müttefikler de var.

Haberin Devamı

UKRAYNA'DAN TAHLİYELER

Dün itibariyle bize kayıtlı 9 bin 653 tahliye gerçekleşti. Bazıları biz tahliye ettik. Aileleriyle gelmek isteyen var, araçları olan var. Trenle tahliyeyi başarıyla gerçekleştirdiğimizi gören ülkeler oraya yönlendirdik. Tren istasyonlarında ciddi kalabalık oldu. Ukrayna'nın batısındaki ülkelerde misyonlarımızı da görevlendirdik. AFAD ve Kızılay da orada. Kendi imkanları ile sınıra gelen vatandaşların da sınırda kolayca vize istenmeden, PCR istenmeden geçmesini temin ediyoruz. Polonya tarafına geçenlerde THY ile geliyor. Bugün için planlamalarımız var.



Bugün Kiev'den bir tren, Dimitro'dan bir tren, Harkiv'den bir tren. Bazen Harkiv'den çıkan tren Dimitro'ya da uğrayabiliyor. Lviv'den iki otobüsle vatandaşlarımızı tahliye ediyoruz. Bir kaç gün önce Odessa'daki vatandaşlarımıza ayrılın çağrısında bulunduk. Her gün 2-23 otobüs vatandaşlarımızı sınıra getiriyor. 1700 civarında kayıtlı vatandaşımız var. Değişebiliyor bu rakam. Bazısı vazgeçiyor, bazısı durum sakinleşince kendi arabası ile geliyor.



ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR



Önümüzdeki süreçte çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Dün Ukrayna ve Rusya ile görüştük. Herson bölgesindeki vatandaşlarımızı insani koridor açılırsa tahliye etmek kolay olur ama bir de Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki vatandaşlarımızı Rusya üzerinden tahliye etmek için çalışmalar devam ediyor, Sumi'deki vatandaşlarımız özellikle Vatandaşlarımızı Rusya'dan THY ile Türkiye'ye getireceğiz. Umarım planlarımız işler. Dönmek isteyen her vatandaşımızı sağ salim getirmek için yoğun gayret sarf ediyoruz.

Haberin Devamı

TIR'larımızı getirmek için çalışıyoruz. Çıkamayan var, beklemek isteyen var. Gemilerimizi de şu anda risk yok ama herhangi bir saldırıya uğramadan güvenli şekilde çıkması için Rus tarafı ile askerler düzeyinde temasımız devam ediyor.



HAVA SAHASINI AÇIK TUTUYORUZ



Amerika ile gündemimizde ikili konular da var. Ukrayna'daki durum da görüşülecektir.Hava sahasını şu anda açık tutuyoruz. Montrö'ye de bakınca kuzeyden güneye hava koridorunun açık olması lazım. dün hava sahası kapalı olsa AGİT'in gözlemcilerini getiremezdik. Sadece Türkiye açısından değil yaptırımı uygulayan ülkeler ve vatandaşları açısından da hava sahasının açık olmasında stratejik ve insani bakımdan önemlidir. Bu yüzden hava sahasını açık tutuyoruz.



İNSANİ KORİDOR ÖNCELİĞİMİZ



Sadece vatandaşlarımızı Ukrayna'dan çıkarmak değil oradakiler yiyecek, içecek sıkıntısı çekiyor. Görüyorsunuz işte videoları. Biz kendi misyonlarımıza takviyeler yapıyoruz. Gıda desteği vermek için Kiev büyükelçiliğinde sürekli kazan kaynıyor. Kalacak yeri olmayanlar da büyükelçiliğimizde kalıyor. Ukrayna genelinde şu anda ciddi sıkıntı var. İnsani koridorun açılması önceliğimiz, ama bu savaşın bir an önce sona erdirilmesi de öncelik olmalı. Giderek kötüleşiyor durum her bakımdan.