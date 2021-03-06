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Dünya
DHA
Haber Giriş: 06.03.2021 - 13:59 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu'ndan Türkmenistan Bağımsızlık Anıtı'na ziyaret

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Bakan Çavuşoğlu'ndan Türkmenistan Bağımsızlık Anıtı'na ziyaret

Resmi temaslarda bulunmak üzere Türkmenistan’a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Aşkabat'taki Türkmenistan Bağımsızlık Anıtı'nı ziyaret etti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Türkmenistan’a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'un davetine icabetle gittiği ülkede, mevkidaşıyla görüşmesinin ardından başkentteki Türkmenistan Bağımsızlık Anıtı'nı ziyaret etti. Bakan

Çavuşoğlu, 2001'de Türkmenistan'ın bağımsızlığının 10. yıl dönümü kapsamında inşa edilen anıta çelenk bıraktı.

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