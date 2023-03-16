Bakan Çavuşoğlu'ndan Türk Devletleri Teşkilatı açıklaması: Bir rüya gerçek oldu

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Ankara Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na ev sahipliği yapıyor.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Çavuşoğlu, 'Türk Devletleri Teşkilatı, hepimizin rüyasıydı. Gerçek oldu' dedi.

Çavuşoğlu, 'Bakan Çavuşoğlu, '2040 Türk Dünyası Vizyon Belgemizin bir parçası olan Sivil Koruma Mekanizmasını da hemen hayata geçirmeliyiz. İstanbul Zirvesi’nde karar verdiğimiz gibi, yeşil teknolojiyi kullanan, akıllı şehirlere sahip bir Türk dünyası inşa etmeliyiz' ifadelerini kullandı.

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