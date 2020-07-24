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Dünya
AA
Haber Giriş: 24.07.2020 - 21:58,Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu'ndan Surinamlı mevkidaşı Ramdin'e tebrik

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Bakan Çavuşoğlu'ndan Surinamlı mevkidaşı Ramdin'e tebrik
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Surinam'ın yeni Dışişleri Bakanı Albert Ramdin'i kutladı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Surinamlı mevkidaşı Ramdin ile telefon görüşmesi yaptı.

Çavuşoğlu görüşmede, yeni görevi dolayısıyla Ramdin'i tebrik etti.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ile görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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