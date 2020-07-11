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Dünya
AA
Haber Giriş: 11.07.2020 - 12:57,Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Srebrenitsa' mesajı

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Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Srebrenitsa' mesajı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımın 25. yıl dönümüne ilişkin, "İnsanlık onurunun ağır bir yara, tarihin kara bir leke aldığı yerdir Srebrenitsa." mesajını paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Soykırımın 25. yıl dönümünde Boşnak kardeşlerimizin yanındayız. İnsanlık onurunun ağır bir yara, tarihin kara bir leke aldığı yerdir Srebrenitsa." ifadelerine yer verdi.

SREBRENİTSA'DA NE OLDU?

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Bu yıl da kimlik tespiti yapılan ve yakınlarının onay verdiği 9 soykırım kurbanı daha defnedilecek.

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