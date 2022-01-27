Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya - Ukrayna gerginliği mesajı: Gerginlik çatışmaya dönüşmemeli

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, 'Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimle ilgili düşüncelerimizi paylaştık. Rusya endişelerini daha önce ABD ve Rusya ile paylaştı. NATO ve ABD de cevaplarını bugün iletti. Bizim arzumuz diyaloğun devam etmesi' dedi.

'Şeffaflık burada ön plana çıkıyor, gerginliği azaltmak burada ön plana çıkıyor. Bir kriz yönetiyoruz' diyen Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;

'Biz özellikle Minsk formatındaki toplantılara memnuniyetle ev sahipliği yapabileceğimizi söyledik. Böyle bir toplantı olursa biz ev sahipliği yapacağız herkes kendi kararını verecek.'

'Sayın Cumhurbaşkanımız 11 kez bir kez yüz yüze Putin ile görüşme gerçekleştirdi' diyen Çavuşoğlu, 'Rusya ve Ukrayna ile görüşmelerimiz sürüyor. Ukrayna ile olan zirvemiz orada gerçekleştirecek. Rusya zirvesinde ise biz ev sahibi olacağız.' ifadelerini kullandı.

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Hem Rusya hem de Ukrayna ile yüksek düzeyli işbirliği konseyi yapısının olduğunu belirten Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti;

'Sayın Cumhurbaşkanımız Putin'i Türkiye'ye davet etti. Ocak ayı içerisinde bazı tarih önerileri oldu karşılıklı ama uymadı. Şimdi önümüzdeki süre içinde özellikle Putin'in Pekin olimpiyatlarından döndükten sonra bir tarih verebileceklerini de arkadaşlarımıza söylemişler Bugün Peskov da bu doğrultuda bir açıklama yaptı. Biz Ukrayna'ya gideceğiz zirvemizi gerçekleştireceğiz ve en kısa zamanda da Rusya ile bu zirveyi gerçekleştirmek istiyoruz.'