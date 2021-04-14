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Dünya
Haber Giriş: 14.04.2021 - 09:34 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya açıklaması

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Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’nın Türkiye’ye uçuşları kısıtlama kararının siyasi olmadığını belirterek, Rusya’dan bir heyetin, sağlık uygulamalarını yerinde görmek için Türkiye’ye geleceğini açıkladı.

Rusya’nın Türkiye’ye uçuşları geçici olarak sınırlandırma kararına ilişkin ilk değerlendirme, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan geldi.

Çavuşoğlu, Ankara-Moskova hattında işbirliği görüşmelerinin başladığını belirtti.

"RUSYA’DAN BİR HEYET GELİP TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMALARI YERİNDE GÖRECEK"

Burada siyasi bir gerekçe görmediklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Tamamen sağlık nedenleriyle alınan bir karar. Almanya ile geçtiğimiz sene yaptığımız işbirliğini Rusya ile de yapma talebimizi kendilerine ilettik. Bu kapsamda Rusya’dan bir heyet gelip Türkiye’deki uygulamaları yerinde görecek." dedi.

Rus tatilciler uçuş kısıtlamalarına tepkili
Rus tatilciler uçuş kısıtlamalarına tepkili

"YENİ DÖNEMDE KARŞILIKLI GÖRÜŞMELER DE, ZİYARETLER DE OLABİLİR"

Çavuşoğlu, dış politikada öne çıkan konulara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ayrıntılarını anlatan Çavuşoğlu, iki ülkenin yeni dönemde karşılıklı ziyaretlere başlayabileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde bir toplantı yapmayı da planladıklarını ama tarihinin henüz net olmadığını kaydetti.

Samih Şukri ile görüşmesinde Kahire’ye büyükelçi atanması konusunun ise gündeme gelmediğini söyleyen Çavuşoğlu, "Bu konuyu henüz konuşmadık. Bakan Yardımcılarının yapacağı toplantıda gündeme gelecektir. Daha sonra bizler de bir araya geldiğimizde orada da konuşulur." dedi.

(KAYNAK: TRT HABER)

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