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Bakan Çavuşoğlu'ndan peş peşe kritik görüşmeler

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Katar#Dünya
Bakan Çavuşoğlundan peş peşe kritik görüşmeler
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2023 14:53

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler 5. Konferansı’na (EAGÜ-V) katılmak üzere geldiği Katar'ın başkenti Doha'da peş peşe kritik görüşmeler gerçekleştirdi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler 5. Konferansı’nda (EAGÜ-V) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsil etmek üzere dün akşam Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Konferans'taki hitabının ardından Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu Başkanı Csaba Körösi ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, "Doha’da BM Genel Kurul Başkanıyla, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi öncülüğündeki Sıfır Atık girişimimizi ve küresel gelişmeleri ele aldık" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ve Sudan Dışişleri Bakanı Ali Sadık ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, "BM En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı’nda Venezuela ve Sudan Dışişleri Bakanlarıyla ikili ilişkilerimizi ele aldık. Deprem sonrası destekleri için müteşekkiriz" ifadelerini kullandı.

 

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Katar#Dünya

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