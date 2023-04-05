Bakan Çavuşoğlu'ndan çok net 'İsveç' mesajı

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'ye dönmeden önce düzenlediği basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.



Açıklamasına "Toplantılarımızda, İsveç'in NATO üyeliği konusunda atılması gereken adımları ele aldık. Şu ana kadar atılan adımlar yetersiz. Terörle mücadelede iş birliği yapılmalı Türkiye-İsveç-Finlandiya daimi ortak mekanizması sadece üyelik süreci ile ilgili değil. Bu mekanizma üyelik sonrasında da devam edecek. İsveç ve Finlandiya'nın katılacağı bir sonraki toplantıya Türkiye'de ev sahipliği yapacağız." sözleri ile başlayan Bakan Çavuşoğlu şöyle devam etti;



"Bugün yaptığımız ikili görüşmelere ek olarak birçok mevkidaşım ile görüşme fırsatım oldu. Bunlardan biri de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba. Biliyorsunuz yarın Akşam Lavrov'u Ankara'daağırlayacağız. Kendisini de ağırlamaktan memnuniyet duyacağımızı belirttik."



"İSRAİL'İN YAPTIKLARINI KABULLENMEK MÜMKÜN DEĞİL"



İsrail'in yaptıklarını kabullenmek mümkün değil. Şiddetli bir şekilde lanetliyoruz. İsrail bu tür saldırılarla haddini aşmıştır



İsrail'in bu tür saldırıları hemen sonlandırması lazım. Koalisyona baktığımızda ırkçı isimler var. İsrail'in dün Mescid-i Aksa'da attığı adımı kabul etmek mümkün değil. Umarız bir daha tekrarlanmaz. Bakanlığımız da bir açıklama yaptı. Bunun takipçisi olacağız. İsrail ile diyalog başladı ancak bu diyalog Filistin davası pahasına olamaz. İlkelerimizden taviz veremeyiz.

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Biz herhangi bir baskı görmüyoruz açıkçası. İsveç'in üyeliğini ümit ettiklerini söylüyorlar. bizim cevabımız net. Türkiye açık kapı politikasını her zaman desteklemiştir. Finlandiya ile daha az sorunumuz olduğunu söylemiştik. 3'lü muhtıranın uygulanması konusunda ve terörle mücadele konusunda İsveç'in adımlarının yetersiz olduğunu söylüyoruz.Dün de Finlandiya'nın üyeliğini memnuniyetle karşıladığımızı belirlerken, İsveç'in daha çok adım atması gerektiğini söyledik.Terörle mücadele yasası 1 Haziran'da yürürlüğe girecek.Ama İsveç'te açık bir şekilde PKK propagandası yapılıyor. PKK/YPG/PYD faaliyetleri İsveç'te devam ediyor. PKK için ciddi kaynaklar oluşturuyorlar. İsveç'in bunları sonlandırması gerekiyor. Teröristlerin iadesi ile ilgili somut adımları görmek istiyoruz.Moskova'da 4'lü görüşme konusunda istişarelere devam edilmesi konusunda mutabıkız. Rusya'dan davet bekliyoruz. Lavrov'un ziyaretinde ikili meseleleri ele alacağız.

(ABD Büyükelçisi’nin Kılıçdaroğlu ile görüşmesi)



Büyükelçinin seçim atmosferinde bir aday ile görüşmesi doğru değildir. Ben bunu dün Blinken'e de söyledim. Bu tür temaslar normalde olur ancak seçim atmosferinde taraf tutuyor gibi görünmeleri kabul edilebilir değildir.