Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş NATO açıklaması

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi.

'Her seviyede temaslarımız sıklaşarak devam ediyor' diyen Çavuşoğlu, 'İlişkilerimizin tüm boyutlarını ele ayırıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanını ülkemizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyacağız. Tarihi ve özel bağlarımız var. Türkiye Cumhuriyeti adı ile imzaladığımız ilk anlaşma Macaristan ile imzalanan barış anlaşmasıdır. Bu anlaşmanın yüzüncü yılını kutlayacağız' ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, 'Çok samimi verimli toplantılar gerçekleştirdik. İlişkilerimizin tüm boyutlarını elden geçirdik. Birçok konuyu ele aldık. Özellikle enerji, güvenlik, savunma ve kültür gibi konuların öncelikli olması konusunda mutabık kaldık' dedi.

'Ticaret hacmimiz artıyor, potansiyel var. Bu rakamı daha da ileri götürebiliriz' diyen Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;

Haberin Devamı

'Enerjinin öncelikli olduğunu söyledik. Bugün enerji işbirliğimizi nasıl güçlendireceğimizi değerlendirdik. Azerbaycan'da çıkarılan gazın Macaristan ve bazı dostlarımıza ulaştırılması için biz Türkiye olarak her türlü desteği vereceğiz.'

'İki NATO müttefiki olarak savunma işbirliğimizi geliştirmemiz son derece normal' diyen Çavuşoğlu, 'Vatandaşlarımızın karşılaştığı bazı sorunları ilettik. Verdikleri katkı için kendilerine teşekkür ediyorum. Turizm işbirliğinde pandemi öncesi rakamları geçtik. Bu yıl ilave uçuşlar olacak. Karşılıklı turist sayısı artacak' ifadelerini kullandı.

Görüşmede Ukrayna'daki savaşı da değerlendirdiklerini belirten Çavuşoğlu, 'Savaşın bir an önce sona ermesi için samimi çaba sarf eden bir ülkeyiz. Savaşın bir gün masada biteceğini biliyoruz, çabalarımızı sürdüreceğiz' dedi.

Çavuşoğlu, 'Tahıl anlaşması, esir takası, Zaporijya'daki bir hadisenin meydana gelmemesi için tesis edilen diyalog gibi birçok bilinen bilinmeyen görüşmeleri sağlamamız diplomasinin savaş sürerken bile işe yaradığını gösterdi. Cumhurbaşkanımızın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi için teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

'Biz NATO'nun gelişmesini destekliyoruz' diyen Szijjarto, 'Şubat ayında İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini Meclis'te değerlendireceğiz. Biz Türk tarafına hızlı davransınlar diye bir baskıda bulunmadım çünkü bu benim işim değil. Ben bunu Türkiye'ye bırakıyorum, Türk hükümetine ders veremem.' ifadelerini kullandı.

'Hristiyan bir insan olarak başka bir dinin kutsal kitabının yakılmasını kesinlikle kabul edilemez olarak buluyorum' diyen Macar bakan sözlerine şöyle devam etti;

'NATO'ya üye olmak isteyen bir ülkeyle ilgili konuşuyoruz. Belki biraz daha iyi davranışta bulunmalılar. Bunları sadece bir gözlemci olarak söylüyorum, biraz daha fazla saygı gösterilmeli. Bir dinin kitabını yakmak kabul edilemez bir şey bunu bir kez daha söylüyorum.'

Haberin Devamı

'Biz de Macaristan gibi NATO'nun genişlemesini onaylıyoruz. Aday ülkelerin adaylığı konusunda hep aynı tavrı sergiledik' diyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin iki ülkenin güvenlik endişelerini anladığını ancak Türkiye'nin güvenlik endişelerinin karşılanmamasının kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

'Özellikle İsveç'te terör örgütünün önemli bir mevcudiyeti var' diyen Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;

'Terörün finansmanı, insan devşirme, propaganda devam ediyor. Oturduk bir 3'lü ahhidname imzaladık. Ahidnameye göre bu ülkeler terör faaliyetlerini durduracaktı. Baktığımız zaman göreceli olarak Finlandiya ile ilgili çok büyük sorunumuz yok. Burada görülüyor ki siyasi irade lazım. İsveç'teki yeni hükümette bu iradeyi görüyoruz ancak henüz somut bir adım atılmadı. Bunlar karşılanmadan bir ülkenin NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil. Bu tamamen güvenlik endişesi ve terörle mücadele alakalı.'

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın İsveç Adalet Bakanı Strömmer, Türkiye sorusunu cevaplamaktan kaçındı Haberi görüntüle

Çavuşoğlu, 'NATO iki ülkenin üyelik sürecini beraber götürmek istiyor. Eğer üyelik süreci ile ilgili bir karar verilirse Finlandiya'ya daha pozitif bakacağımızı bizzat Cumhurbaşkanımız söyledi' dedi.

'Aynı yasalar İsveç'te de var Finlandiya'da da var. Finlandiya diyor ki ben izin vermem, bu nefret suçudur. Dolayısıyla 'İfade özgürlüğü' anlayışı bizi ancak kaosa götürür' diyen Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;

'İsveç ileride yükümlülüklerini yerine getirirse oturur bakarız. Bu şartlarda NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil. Biz takip mekanizması kurduk. Biz bunları bu provokasyonlardan bağımsız olarak devam ettiriyoruz.'

UKRAYNA İÇİN ÇABALARIMIZ SÜRECEK

Haberin Devamı

'Biz savaşın başından beri savaşın sonlandırılması için çaba verdik' diyen Çavuşoğlu, 'Savaş uzadıkça ateşkes zorlaşıyor. Biz başından beri savaşın herhangi bir kazananı olmayacağını söylüyoruz, bunun masada bitmesi gerektiğine inanıyoruz. Güven artırıcı adımlarımıza devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya tanklar ve F-16'lar konusunda farklı açıklamaların olduğunun altını çizen çavuşoğlu, 'En önemlisi adil bir barışa yönelik müzakerelerin başlatılması. Tek taraflı bir barışı ne Rusya ne Ukrayna kabul eder. gerçekçi olmamızı gerekiyor. Biz bu yönde çabalarımızı sürdüreceğiz' dedi.