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Bakan Çavuşoğlu'ndan Finlandiya açıklaması

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#Çavuşoğlu#Portekiz#Basın Toplantısı
Bakan Çavuşoğlundan Finlandiya açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2023 11:02

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin açıklamada "Biz Türkiye olarak NATO'nun genişlemesine karşı değiliz. Sorunlu olan ülke ile daha az sorunlu ülke arasında ayrım yapmak bana göre adaletli bir tutum olur. Cumhurbaşkanımız da Finlandiya konusunda ayrı bir değerlendirmemiz olabilir dedi. " ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Çavuşoğlu burada yaptığı açıklamada İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları şöyle;

"Portekiz ile ciddi bir potansiyel var. Bugün firmalarımızı karşılıklı yatırım için teşvik etme konusunda mutabık kaldık. Savunma sanayi işbirliğini görüştük. Hem devletler arasında hem özel sektörler arasında ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz. 6 binden fazla öğrencimiz eğitim için Portekiz'e gitti. Turist sayımız artıyor. Pandemi öncesi döneme dönmüş durumdayız.

Bugün bölgesel konuları da değerlendirdik. Ukrayna'da devam eden savaş, İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvuru sürecini değerlendirdik. Kafkasya'daki gelişmeler, Türkiye-Ermenistan arasındaki normalleşme süreci ile ilgili de görüş alışverişinde bulundu.

Portekiz'den ülkemizin AB üyeliğine partiler üstü bir destek var. Bugün bunun için de kendisine teşekkür ettim. AB'nin artık bir karar vermesi gerekiyor. Avrupa Birliği'nin geri durduğunu, Portekiz gibi süreci destekleyen ülkelerin daha aktif olması gerektiğini belirttim. Bugün samimi bir ortamda verimli bir toplantı gerçekleştirdik.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN 'FİNLANDİYA' MESAJI

Dün sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama aslında sürecin başından beri yaptığımız açıklamaların bir teyididir. İki ülkenin başvuru süreci başladığından beri Finlandiya ile daha az sorunumuz olduğunu söylüyorduk. Ancak iki ülkenin üyelik sürecinin birlikte yürütülmesi istendi. Bu nedenle 3'lü ahitname imzalandı. O günden beri Finlandiya bazı adımlar attı ancak İsveç'te olduğu gibi provokasyonlar yapılmadı. Finlandiya'da da NATO karşıtı isimler var.

Biz Türkiye olarak NATO'nun genişlemesine karşı değiliz. Bizim Finlandiya ve İsveç'le kategorik problemlerimiz yok, onların güvenlik endişelerini anlıyoruz. Türkiye'nin endişelerinin de sadece anlaşılması yetmez karşılanması gerekiyor.

İsveç PKK FETÖ gibi terör örgütlerininadımlarını önleyecekti. Bunlar üyeliği engellemek için her gün provokasyon yapıyorlar. Bunların engelleneceği 3'lü ahitnamede belirlenmişti.

Sorunlu olan ülke ile daha az sorunlu ülke arasında ayrım yapmak bana göre adaletli bir tutum olur. Bunu ayrı ayrı değerlendirebileceğimizi düşünüyoruz. Finlandiya konusunda İsveç'ten ayrı bir değerlendirmemiz olabilir diyor Cumhurbaşkanımız da. Bu konuda adil olmamız gerekiyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız buna vurgu yapmıştır."

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#Çavuşoğlu#Portekiz#Basın Toplantısı

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