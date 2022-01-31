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Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

#Mevlüt Çavuşoğlu#Türkiye#Bahreyn
Bakan Çavuşoğlundan önemli açıklamalar

Manama’da Bahreynli mevkidaşı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türk halkının en iyi dileklerini sizlere iletmek isterim. Bugün hangi konularda hangi adımları atacağız enine boyuna konuştuk. İşbirliği yapmak konusunda hemfikiriz' dedi.

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Bahreynli mevkidaşı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, 'Son zamandaki körfez bölgesindeki yakınlaşmalardan memnuniyet duyuyoruz. İlişkilerimizde eski günlere dönmek için temaslara başladık. Bu süreci Bahreyn'in de desteklediğini gördük. Hepimizin temennisi sorun olmaması ve iş birliğinin devam etmesi.' ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;

'Terörle mücadele önemli. Biz çifte standarda düşmeden tüm terör örgütleri ile mücadele edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Özellikle Bayreyn Dışişleri Bakanlığı'nda Türkçe ve Türk diline ilgi duyduğunu gördüm bundan çok mutluluk duyduk. Türkçe öğrenen kardeşlerimizi ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağız.'

23 MART'TA KRİTİK TOPLANTI

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'Hedefimiz ekonomik ticaret hacmimizi 750 milyon dolara çıkarmak' diyen Çavuşoğlu, 'İkili ilişkilerimiz ve işbirliğimizi nasıl geliştirmek istediğimi anlatmıştım. Biraz önce ortak ekonomi planı üzerinde çalıştığımız söylemiştim. Taslağımız hazır. Görüşmeler 23 Mart'ta gerçekleştirilecek.' ifadelerini kullandı.

'Diplomasiden siyasete, ekonomiye kadar bir çok alanda somut adımlar atmamız gerek. Bunu takibini kardeşimle beraber yapacağız.' diyen Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;

'Bahreyn coğrafi olarak küçük bir ülke ama son derece gelişmiş teknolojilerle üretim yapan bir ülke. Sanayi bölgelerimiz arasındaki işbirliğimizi geliştirmemiz lazım. Sürdürülebilir enerji, sağlık, savunma sanayi arasındaki ilişkiler geliştirilmeli.'

BAE'YE YAPILAN FÜZE SALDIRISI

BAE'ye yönelik füze saldırısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, 'Maalesef dün geceki saldırı ilk saldırı değil. Daha önce de saldırılar olmuştu. Bu saldırıları şiddetle kınadık. Bunlar doğrudan sivilleri hedef alan terör saldırıları. Biz Türkiye olarak her türlü terörün karşısındayız. Saldırıya uğrayan ülkelerle dayanışma içinde olduğumuzu vurguladık. Yemen'de Suriye'deki sorunların hepsinin siyasi yollarla çözüme kavuşturulması gerekiyor. Terör saldırıları sadece çatışmaları daha fazla körükler. Biz bu konuda dost ve kardeş ülkelerin yanındayız' ifadelerini kullandı

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BÖLGEDEKİ ÜLKELERLE TEMASLAR

'Bazı kardeş ülkelerle ilişkilerimizde soğukluk yaşadık. Bunu samimiyetle söylüyorum, ne bugün ne de dün bizim kardeş ülkelerle ikili sorunlarımız olmadı' diyen Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;

'Önemli olan ilişkileri rayına koyup eskisinden öteye götürmek. Mısır ile temaslarımız devam ediyor. BAE ile daha sonra başlamamıza rağmen daha çok yol kat ettik. Karşılıklı ziyaretler oldu. Sayın Zayed'in Ankara ziyareti olumlu geçti. Sayın Cumhurbaşkanımız da 14 Ocak'ta Abu Dabi'yi ziyaret edecek'

Suudi Arabistan ile diyalog sürecinin devam ettiğinin altını çizen Çavuşoğlu, 'Değişik düzeyde temaslar devam ediyor. Arzumuz ilişkilerimizi daha gülere hatta daya iyi günlere çevirmek. Biz bölgenin bütün olarak istikrar ve huzuruna her türlü katkı yapmaya hazırız. Türkiye olarak Savunma Sanayine büyük yatırımlar yaptık. Bölge ülkelerin de savunma sanayii ürünlerimize ciddi talebi var. Bu talepleri yapıcı bir şekilde değerlendiriyoruz' dedi.

 

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Türkiye#Bahreyn

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