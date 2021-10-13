Bakan Çavuşoğlu'ndan Suriye açıklaması: Son derece kararlıyız, gerekeni yaparız!

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile bir araya geldi. İki bakan görüşme sonrası düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Çavuşoğlu CUmhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye açıklaması ile ilgili olarak, "Son dönemde PKK/YPG saldırılarını artırdı. Bu bölgeden teröristlerin temizlenmesi için son derece kararlıyız, ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

Çavuuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle;



ERDOĞAN'IN SURİYE AÇIKLAMASI



Suriye'de anayasa komisyonunun tekrara canlandırılması için yoğun çaba sarf ediyoruz. 6. tur görüşmeler Cenevre'de başlayacak. Son dönemde rejimin muhaliflere ve sivillere saldırısı oldu o zaman da söyledik, kalıcı barış için siyasi çözüm şart.

ABD VE RUSYA SÖZ VERMİŞTİ



PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde saldırılarını artırdığını görüyoruz. Bizim askerlerimize ve polisimize de saldırdılar 7 Ekim'de bir askerimiz 10 Ekim'de 2 polisimiz şehit oldu. PKK/YPG'nin Türkiye'ye roket atma menzili 30 km. Biz sınır ötesi harekatlarımızdan sonra ABD ve Rusya ile bir mütabakata varmıştık. Her iki ülke de teröristleri 30 km uzaklaştıracaktı. Bu sözler tutulmadı.



NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ



Son yapılan saldırılarda Rusya ve ABD'nin de sorumluluğu var çünkü sözlerinde durmadılar. Bizim burada yapmamız gereken şey yine kendi göbeğimizi kesmek. Bu bölgeden teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız.



ABD GÖSTERMELİK KINAMA AÇIKLAMASI YAPIYOR

ABD göstermelik kınama açıklaması yapıyor. Ama silahları sen veriyorsun. Burada samimiyetsizlik had safhada. Bizim operasyonlarımız Suriye'nin sınır bütünlüğü için de önemli. PKK/YPG'nin gündemi de Suriye'yi bölmek. Bu konuda kararlıyız elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

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AFGANİSTAN'A İNSANİ YARDIMLAR

Afganistan'daki durumu sizler de görüyorsunuz. İnsani yardıma ihtiyaçları var. Biz en son 33 tonluk bir gıda yardımı gönderdik. Ülke ekonomik olarak da iyi değil. Ülkenin sisteminin çökmemesi gerekiyor.

Türkiye olarak yardımlarımızı sürdüreceğiz.



ERDOĞAN 'BARDAK TAŞTI' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'den Türkiye'ye yönelik terör saldırılarına ilişkin, "Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırıları konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır. Buralardan kaynaklanan tehditleri ya oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız. Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır. En kısa sürede bu sorunların çözümü için gereken adımları atacağız." ifadelerini kullanmıştı