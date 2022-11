Bakan Çavuşoğlu'ndan New York Times'a tepki: 'İbretlik bir durum'

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pazar günü Taksim meydanında gerçekleştirilen hain saldırı sonrası, İstiklal Caddesi’nde patlamanın meydana geldiği noktayı ziyaret etti.

TERÖRLE MÜCADELE İÇİN NET MESAJ

Ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını cevaplandıran Çavuşoğlu terörle mücadele konusunda net bir mesaj verdi ve "Teröristleri avlamaya devam ediyoruz. PKK/YPG'ye yönelik operasyonlar devam ediyor, DEAŞ'a karşı devam ediyor, FETÖ'ye karşı mücadelemiz de devam ediyor." ifadelerini kullandı.

NYT'YE SERT TEPKİ: SALDIRIYA BU AÇIDAN BAKMALARI İBRETLİK

Gazetecilerin ABD'nin New York Times gazetesinin yaptığı skandal haberi soruması üzerine Çavuşoğlu, "ABD'de bir gazetenin böyle bir manşet attığını gördük. Terörle mücadelede bunların ikiyüzlülüğünü her fırsatta görüyoruz. Çifte standardın ve ikiyüzlülüğün örneklerini sergilemeye devam ediyorlar. Aslında bir anlamda Türkiye'ye gitmeyin diyorlar ama o anlamda da hedeflerine ulaşamamışlardır. " ifadelerini kullandı ve ekledi;

"Her zaman hak ve hukuktan bahseden yayın organlarının bu saldırıya turizm açısından bakması ibretliktir. Onlar ne derlerse desinler, terörü desteklemeyi devam etsinler, biz teröristlerin tepelerine inmeye devam edeceğiz. Türkiye yüzyılı başlamıştır, bundan geri adım atılmayacak. Her zaman daha çok çalışacağız."



NEW YORK TIMES NE YAZMIŞTI?

ABD'nin en büyük gazetelerinden biri olan The New York Times, 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 81 kişinin yaralandığı hain saldırıya ilişkin haber için, “Her yıl dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu, Pazar günkü bombalamanın gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyor” paylaşımında bulunmuştu.

Gazetenin yaptığı paylaşıma çok sayıda Türk kullanıcı tepki göstermişti ve insanların hayatlarını kaybettiği acı bir olayı bu şekilde yansıtmanın 'utanç verici' olduğunu belirtmişlerdi.