Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Katar ve Türkiye'nin duyarlılığının örnek olması gerekiyor

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Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Dışişleri Bakanları Hazırlık Toplantısı’na katılmak üzere Doha’ya giden Bakan Çavuşoğlu, burada açıklamalarda bulundu.

Uluslararası toplumun, insani yardımları Afgan halkına ulaştırması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, 'Katar ve Türkiye'nin duyarlılığının örnek olması gerekiyor' dedi.

Çavuşoğlu, 'Afganistan'a desteklerimiz sürecek ama bu konuda Taliban'ın da işbirliği yapması gerekiyor' dedi.

Çavuşoğlu, 'İlişkiler normalleşmeye başlayınca iki ülke arasında trafiğin artması normal. 3-4 yıllık krizin aşılmasından memnuniyet duyuyoruz. Katar'a yönelik ablukaların kalkmasından ayrıca mutluluk duyuyoruz' ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;

'Bazen anlaşamadığımız konular olabilir ama bunun genel ilişkiyi etkilememesi gerekir. İlişkilerin normalleşmesi konusunda Katar'ın da katkıları var. Önümüzdeki süreçte bölgedeki tüm ülkelerle ilişkilerimizi en iyi noktaya getirmeyi planlıyoruz. Bölgemizin refah ve huzura ihtiyacı var bunu da hep beraber başarabiliriz.'

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ise Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısında 12 yeni anlaşmaya imza atılmasının beklendiğini belirtti.