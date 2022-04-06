Bakan Çavuşoğlu'ndan müzakere açıklaması

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6-7 Nisan'da düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi.



FLAŞ MÜZAKERE AÇIKLAMASI

Bakan Çavuşoğlu Brüksel'de yaptığı ilk açıklamada Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin, "Ukrayna ve Rusya arasında daha fazla yeni görüşme olmasını bekliyoruz. Muhtemelen dışişleri bakanları düzeyinde olacak." ifadelerini kullandı.



NATO Dışişleri Bakanları, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını ele alacak ve Ukrayna'nın kendisini savunması için tanksavar silahlar, hava savunma sistemleri ve diğer teçhizatın yanı sıra insani ve mali yardım konusunu görüşecek. NATO Dışişleri Bakanlarına Ukrayna, Finlandiya, İsveç, Gürcistan, Avrupa Birliği'nden ve NATO'nun Asya-Pasifik ortakları Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'den isimler de katılacak.