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Bakan Çavuşoğlu'ndan müzakere açıklaması

#Mevlüt Çavuşoğlu#RUSYA#Ukrayna
Bakan Çavuşoğlundan müzakere açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için geldiği Brüksel'de Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin konuştu. Bakan Çavuşoğlu açıklamasında "Ukrayna ve Rusya arasında daha fazla yeni görüşme olmasını bekliyoruz. Muhtemelen dışişleri bakanları düzeyinde olacak." ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6-7 Nisan'da düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi.

FLAŞ MÜZAKERE AÇIKLAMASI

Bakan Çavuşoğlu Brüksel'de yaptığı ilk açıklamada Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin, "Ukrayna ve Rusya arasında  daha fazla yeni görüşme olmasını bekliyoruz. Muhtemelen dışişleri bakanları düzeyinde olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlundan müzakere açıklaması

KRİTİK ZİRVE

NATO Dışişleri Bakanları, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını ele alacak ve Ukrayna'nın kendisini savunması için tanksavar silahlar, hava savunma sistemleri ve diğer teçhizatın yanı sıra insani ve mali yardım konusunu görüşecek. NATO Dışişleri Bakanlarına Ukrayna, Finlandiya, İsveç, Gürcistan, Avrupa Birliği'nden ve NATO'nun Asya-Pasifik ortakları Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'den isimler de katılacak.

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#Mevlüt Çavuşoğlu#RUSYA#Ukrayna

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