Bakan Çavuşoğlu'ndan Mısır'a ziyaret

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Bakan Çavuşoğlu'nun ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada "Sayın Bakanımız, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry’nin davetine icabetle 18 Mart tarihinde Mısır’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." ifadeleri yer aldı.



Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 10 yıl aradan sonra Türkiye'yi ziyaret etmişti.Shoukry Türkiye'de yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki ilişkileri eski haline getirmek istediklerini vurgulamıştı.