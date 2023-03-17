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Bakan Çavuşoğlu'ndan Mısır'a ziyaret

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#Çavuşoğlu#Mısır#Ziyaret
Bakan Çavuşoğlundan Mısıra ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 13:06

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yarın Mısır'ı ziyaret edeceği ve Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Bakan Çavuşoğlu'nun ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada "Sayın Bakanımız, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry’nin davetine icabetle 18 Mart tarihinde Mısır’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." ifadeleri yer aldı.

Bakan Çavuşoğlundan Mısıra ziyaret

Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 10 yıl aradan sonra Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Shoukry Türkiye'de yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki ilişkileri eski haline getirmek istediklerini vurgulamıştı.


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#Çavuşoğlu#Mısır#Ziyaret

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