Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ele alındı.
Ayrıntılar gelecek...
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