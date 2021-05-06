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Dünya
AA
Haber Giriş: 06.05.2021 - 18:06 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu'ndan Almanya'da kritik görüşme

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Bakan Çavuşoğlu'ndan Almanya'da kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’la bir araya geldi.

Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’le köklü iş birliğimizin daha da geliştirilmesini değerlendirdik.” ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Steinmeier'la göç anlaşmasının 60. yıldönümünde Türk toplumunun durumunu ve başarılarını görüştüklerini aktardı.

Çavuşoğlu ayrıca Twitter’daki bir diğer paylaşımında, Almanya’nın Turizmden Sorumlu Parlamenter Müsteşarı Thomas Bareiss’e Türkiye'nin güvenli turizm programı hakkında bilgi verdiğini ve AB'deki aşı pasaportu gelişmelerini ve alınan önlemleri görüştüklerini belirtti.

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