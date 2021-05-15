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Dünya
AA
Haber Giriş: 15.05.2021 - 18:25 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik Filistin görüşmesi!

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Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik Filistin görüşmesi!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell'le Filistin'deki son gelişmeleri ele aldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Sudanlı mevkidaşı Mehdi ve Borrell ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Filistin’deki son gelişmeler ile uluslararası alanda atılacak adımlar ele alındı.

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