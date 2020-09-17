Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik 'Doğu Akdeniz' görüşmesi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun, Stoltenberg ve Champagne ile telefon görüşmesinde Doğu Akdeniz konusu ele alındı.

Çavuşoğlu ayrıca, Tataristan Cumhurbaşkanı Rustem Minnihanov ile de görüştü.