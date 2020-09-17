MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriBakan Çavuşoğlu'ndan kritik 'Doğu Akdeniz' görüşmesi
GeriDünya Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik 'Doğu Akdeniz' görüşmesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 17.09.2020 - 19:57 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik 'Doğu Akdeniz' görüşmesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik 'Doğu Akdeniz' görüşmesi
Abone Olgoogle-news

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Kanadalı mevkidaşı Francois-Philippe Champagne ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun, Stoltenberg ve Champagne ile telefon görüşmesinde Doğu Akdeniz konusu ele alındı.

Çavuşoğlu ayrıca, Tataristan Cumhurbaşkanı Rustem Minnihanov ile de görüştü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle