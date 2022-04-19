Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'teki Kuran yakma provokasyonuna dair açıklama

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macar mevkidaşı Peter Szijjarto ile düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu açıklamasında "Macaristan'la köklü ilişkilerimiz var. Bugün önümüzdeki dönemlerde atabileceğimiz somut adımları değerlendirdik. İşbirliğimizin artacağına inanıyoruz. Karşılıklı yatırımları artırıyoruz, Afrika'da işbirliğimiz sürüyor. Güvenlik ve kaçak göç konusunda beraber çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN ROLÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ise Ukrayna krizinde Türkiye'nin rolüne dikkat çekerek, "Herkes Türkiye'nin rolünün daha büyük önem arz ettiğini görüyor. Seçimlerden sonra, ilk olarak bu ülkeye ziyaret yaptım ve bu tesadüf değil. Macaristan komşumuzda savaş olmasını istemiyor. Barış ve güvenlik istiyoruz. Türkiye'nin gayretlerini, aracılığını taktirle karşılıyoruz. Umarız bu çabalar başarıya ulaşır." dedi.



İSVEÇ'E SERT TEPKİ: ARASAM BİR SAAT HİKAYE ANLATACAKLAR

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Bakanlar toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Bakan Çavuşoğlu burada İsveç'teki Kuran-ı Kerim yakma provokasyonu ile ilgili gelen soru üzerine yükselen İslam düşmanlığına tepki gösterdi ve şunları söyledi;

"Pek çok yerde İslam karşıtı eylemler yapılıyor. Mescid-i Aksa'da ölen Filistinli sayısı 18, yaralananlar 200'den fazla. Ramazan ayında bu artış tesadüf değil. Özellikle Batı'da Neo-Nazi destekleniyor. Son zamanlarda desteğini kaybeden ırkçı partiler daha da fanatikleşti. Biz İslam düşmanlığının ve ırkçılığın insanlık suçu olduğuna inanıyoruz.



Irkçılığa karşı mücadeleyi birlikte sürdürmemiz gerekiyor. İsveç bunu ifade özgürlüğü olarak değerlendiriyor. Herhangi bir dinin kutsalına saldırmanın ifade özgürlüğü ile bir bağı var mı yok. Bu artan Neo Nazi'nin bir etkisi. Şimdi arasam 'bizim ülkemizde ifade özgürlüğü var' diyecekler, bir saat hikaye anlatacaklar. Sadece kınama ya da açıklama yapmayıp her türlü ırkçılığa karşı işbirliği yapıp mücadelemizi sürdürmeliyiz."

UKRAYNA GÖRÜŞMELERİ

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Bakan Çavuşoğlu Rusya-Ukrayna savaşında ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'nin temaslarının sürdüğünü belirterek, "Ukrayna NATO'nun 5. maddesi gibi bir garantörlük istedi. Buna alternatif çözümler üretmek gerekiyor. Taraflarla sürekli görüşüyoruz bu olmayacaksa hangi seçenekler olabilir tartışıyoruz. Ateşkes ihtimaline hazırlıklı olmalıyız. Bir yol haritası olmalı. Şimdiden hazırlayıp ateşkes olduğu zaman normalleşme başlasın. Hızlı adım atmamız gerekiyor. Bu konularda girişimlerimizi sürdürüyoruz" dedi.

DAHA ÖNCE DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ



Bakan Çavuşoğlu konuyla ilgili olarak daha önce de "Maalesef Ramazan ayında ırkçı ve İslam karşıtlığı içeren saldırılar arttı. İsveç’te bir Neo-Nazi siyasetçi hem de polis kontrolünde Kur’an-ı Kerim’i yaktı. 15 Nisan’da New York’ta bir vatandaşımız ırkçı saldırıya uğradı. Ramazan ayında bu artışın tesadüf olmadığını düşünüyoruz." açıklamasını yapmıştı.