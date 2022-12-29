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Bakan Çavuşoğlu'ndan Fransa ile kritik görüşme

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#Çavuşoğlu#Dışişleri#Fransa
Bakan Çavuşoğlundan Fransa ile kritik görüşme
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2022 15:54

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile telefonda görüştü.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Paris’te 23 Aralık tarihinde bir Fransız’ın gerçekleştirdiği saldırı sonrasında meydana gelen şiddet olayları ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu,görüşmede saldırı bahane edilerek PKK/PYD/YPG çevrelerinin ülkemiz aleyhine başlattıkları kara propagandanın ve Fransız siyasetçilerin terörist başının fotoğrafları ve terör örgütü paçavralarının önünde görüntü vermesinin kabul edilemez olduğunu, bu propaganda faaliyetlerine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

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#Çavuşoğlu#Dışişleri#Fransa

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