Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: 'Kıbrıs Türkü'nü korumak için daha fazla güç göndereceğiz'

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pamukkale Üniversitesi Gençlik Buluşması’nda yaptığı açıklamada 'Kıbrıs Türklerini' korumak için gereken adımların atılacağını belirterek "Oraya daha fazla güç göndereceğiz, silah olarak da ne ihtiyaçları varsa karşılayacağız" dedi.

Bakan Çavuşoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Karşımıza dünya da dikilse Kıbrıs’ta, Ege’de Doğu Akdeniz’de hakkımızı, hukukumuzu korumaya devam edeceğiz. Ve bu konuda da kararlıyız.

ABD, Rum Kesimi‘ne yönelik silah ambargosunu kaldırdı. Neymiş, ‘Kara para aklama konusunda iş birliği yapmış’ ve bunu ödüllendirmek için bu uygulama yapılmış. Silah dışında başka verecek bir şeyiniz yok mu? Para verin. İhtiyaçları da var. Bu silahı kime karşı vereceksiniz?

Biz de ne yapacağız; Kıbrıs Türkü'nü korumak için oraya daha fazla güç göndereceğiz ve silah olarak da ne ihtiyacı varsa onları da karşılayacağız."

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"ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLI DURAMAYIZ"

Bakan Çavuşoğlu Yunanistan’ın uluslararası hukuka aykırı şekilde silahsızlandırılmış adaların statüsünü ihlal etmesiyle ilgili bu sabah yaptığı açıklamada da "Yunanistan, uluslararası hukuka aykırı şekilde silahsızlandırılmış adaların statüsünü ihlal ederken, biz de elimiz kolumuz bağlı kalmayız, biz de gerekli tedbirleri alacağız. ABD tarafsızlık politikasını bozarak Yunanistan lehine adımlar atıyor. Geçmişte denge politikası izliyordu. Ayrıca Kıbrıs Rum yönetimine silah ambargosunu 1 yıllığına kaldırdı. Dolayısıyla garantör ülke olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gerekli takviyeleri yapacağız. Gerek Ege’de gerek Kıbrıs’ta biz de kendi güvenliğimiz tesis etmek için ve Kıbrıs Türkü’nün güvenliğini korumak için gerekli adımları kararlılıkla atacağız" demişti.