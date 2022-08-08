Bakan Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a uyarı

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da düzenlenen 13. Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında konuştu.

Türkiye'nin işgal altındaki Azerbaycan topraklarının kurtarılmasını desteklediğini vurgulayan Çavuşoğlu, 'Dost da düşman da bilsin ki Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir' dedi.

Çavuşoğlu, 'Ermenistan'ı yeni provokasyonlara girmemesi konusunda tekrar uyarıyoruz' dedi.

Gazze'deki gelişmelere de değinen Çavuşoğlu, 'İsrail'in saldırıları ve Fanatik Yahudilerin Mescid- i Aksa'ya girme çabası kabul edilemez' dedi.

Dün gece saatlerinde varılan ateşkesi olumlu bulduğunun altını çizen Çavuşoğlu, 'Ateşkes doğru bir adımdır bunun kalıcı olmasını istiyoruz' dedi.