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Bakan Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a uyarı

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#Mevlüt Çavuşoğlu #Ermenistan#Dünya
Bakan Çavuşoğlundan Ermenistana uyarı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2022 12:01

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Ermenistan'ı yeni provokasyonlara girmemesi konusunda tekrar uyarıyoruz' dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da düzenlenen 13. Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında konuştu.

Türkiye'nin işgal altındaki Azerbaycan topraklarının kurtarılmasını desteklediğini vurgulayan Çavuşoğlu, 'Dost da düşman da bilsin ki Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir' dedi.

Çavuşoğlu, 'Ermenistan'ı yeni provokasyonlara girmemesi konusunda tekrar uyarıyoruz' dedi.

Gazze'deki gelişmelere de değinen Çavuşoğlu, 'İsrail'in saldırıları ve Fanatik Yahudilerin Mescid- i Aksa'ya girme çabası kabul edilemez' dedi.

Dün gece saatlerinde varılan ateşkesi olumlu bulduğunun altını çizen Çavuşoğlu, 'Ateşkes doğru bir adımdır bunun kalıcı olmasını istiyoruz' dedi.

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Ermenistan#Dünya

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