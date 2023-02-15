Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Bakan Çavuşoğlu'ndan yabancı ekiplerle ilgili dezenformasyonlara tepki

Güncelleme Tarihi:

#Çavuşoğlu#Bosna Hersek#Deprem
Bakan Çavuşoğlundan yabancı ekiplerle ilgili dezenformasyonlara tepki
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2023 10:26

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arama kurtarma çalışmaları için gelen Türkiye'ye yabancı ekiplerle ilgili dezenformasyonlara tepki gösterdi ve "Bu ülkelere de ayıp ediyoruz. Sonuçta iyi niyetle gelmişler. Eksikler olabilir ancak kısa sürede sistem oturdu. Diğer ülkelerden gelen ekipler bizim ekiplerimizle dayanışma içinde çalışmalarını yaptılar. " ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Dino Konakoviç ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Bosna Hersek'ten büyük bir muhabbet görüyoruz. Bugün ilk kez bir araya geldiğimiz için bölgesel ve küresel konuları değerlendirme şansı bulduk. Bosna Hersek'in AB'den müzakere tarihi alması bizler için memnuniyet vericidir. Kardeşim Elmedin birazdan sonra Hatay'a geçecek ve Bosna Hersek arama kurtarma ekipleri ile bir araya gelecek. Huzurlarınızda Bosna Hersek hükümetine, Bosna Hersekli kardeşlerimize bu zor zamanlarda gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu toplantıda gazetecilerin sorularını da cevaplandırdı.

YABANCI EKİPLERLE İLGİLİ DEZENFORMASYONLAR

"Uluslararası toplumdan büyük bir destek ve dayanışma gördüğümüzü her fırsatta söylüyoruz. Yardım önerisinde bulunan ülke sayısı 100.Sahada 76 ülkeden ekipler var. Görevini tamamlayıp dönenler de var. Bazı ekipler başka bölgelere geçmek istediğini söylüyor, bazıları ülkelerine dönüyor.

Haberin Devamı

Bunların dönüşü ile ilgili dezenformasyonlar yayılıyor. Çirkin iftiralar da atılıyor. Anlaşmazlık olduğu söyleniyor, kendileri de yalanladılar bunu zaten. Bunu yapanlar maalesef kendi medyamız, kendi sosyal medya kullanıcılarımız. Bu ülkelere de ayıp ediyoruz. Sonuçta iyi niyetle gelmişler. Eksikler olabilir ancak kısa sürede sistem oturdu. Diğer ülkelerden gelen ekipler bizim ekiplerimizle dayanışma içinde çalışmalarını yaptılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ayrıca sahada büyükelçilerimiz var bizim.

 Dün Cumhurbaşkanımız açıkladı geçici barınma sağlanırken kalıcı konutların da yapımına başlıyoruz. Haziran ayında hepsinin ihalesi yapılıp temeller atılacak. Arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyorlar."

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çavuşoğlu#Bosna Hersek#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Türkiyeyi sarsan felakette onuncu gün: Depremde can kaybı 35 bin 418... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Son dakika... Türkiye'yi sarsan felakette onuncu gün: Depremde can kaybı 35 bin 418... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

#Deprem
İki günde 4ün üzerinde üç sarsıntı yaşandı... Uzmanların dikkat çektiği Malatya Fayında son durum ne En son deprem 2600-2700 yıl önce meydana geldi

İki günde 4'ün üzerinde üç sarsıntı yaşandı... Uzmanların dikkat çektiği Malatya Fayı'nda son durum ne? 'En son deprem 2600-2700 yıl önce meydana geldi'

#Kahramanmaraş Depremi
10 SORU 10 YANIT | Oturulan evler depreme ne kadar dayanıklı Testler nasıl yaptırılır İlk nereye başvurulmalı

10 SORU 10 YANIT | Oturulan evler depreme ne kadar dayanıklı? Testler nasıl yaptırılır? İlk nereye başvurulmalı?

#Deprem