İsrail ile yeni dönem... Bakan Çavuşoğlu: Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldık

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile yaptığı görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında Türkiye-İsrail ilişkilerine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.



İSRAİL İLE NORMALLEŞME SÜRECİ



Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı alındığını duyuran Bakan Çavuşoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Yeni hükümet göreve geldikten ve Herzog seçildikten sonra diyalog süreci başlamıştı. Herzog’un Türkiye ziyareti, daha sonra benim İsrail ziyaretim, Dışişleri Bakanı Yair Lapid’in Ankara ziyaretiyle süreç devam etti. Havacılık alanında bir iş birliği anlaşması imzaladık. Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı gerçekleşecek eylülde. Sonuçta ilişkilerin normalleşmesi konusunda atacağımız adımların içinde, karşılıklı büyükelçileri tekrar atamak da vardı. Bu salonda Lapid ile gerçekleştirdiğimiz basın toplantısında da ’Büyükelçilerin atanması konusunda çalışma başlattık’ diye bir açıklama yapmıştık.



İSRAİL'E BÜYÜKELÇİ ATAMA KARARI ALDIK



Bu çalışmalar neticesinde İsrail’den de olumlu bir adım geldi. Biz de Türkiye olarak İsrail’e, Tel Aviv’e büyükelçi atama kararı aldık. Önümüzdeki süreçte atayacağımız büyükelçiler konusunda, isimleri de diğer atayacağımız büyükelçiler listesini de Cumhurbaşkanı’mıza arz ettikten sonra süreç resmen başlamış olacak. İkili ilişkilerin geliştirilmesi konusu da önemlidir. Diğer taraftan söylediğimiz gibi Filistin, Kudüs ve Gazze’nin haklarını savunmaya devam edeceğiz. Bu konuda mesajlarımızın doğrudan büyükelçi seviyesinde de Tel Aviv’de iletilmesi de önemli. Sonuçta hayırlı olsun. "



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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine geçtiğimiz mart ayında Ankara'ya resmi ziyarette bulunmuştu.

İSRAİL DE DUYURDU: TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER TAMAMEN NORMALLEŞECEK

İsrail Başbakanı Yair Lapid'in ofisinden bugün yapılan açıklamada, İsrail'in Türkiye ile tam diplomatik bağlarını yeniden kuracağı ve ilişkinlerin tamamen normalleşeceğibelirtildi.

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İsrail'in açıklamasında "İki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden diplomatik seviyeye yükseltilmesine, iki ülkenin büyükelçilerinin ve başkonsoloslarının geri atanmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.



İSRAİL BAŞBAKANI: BÖLGESEL İSTİKRAR İÇİN ÖNEMLİ BİR GELİŞME



İsrail Başbakanı Yair Lapid, Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada “Bölgesel istikrar ve İsrail ve Türk halkları arasındaki dostluğu teşvik edecek önemli bir gelişme” dedi.

"DÜNYADA TAŞLAR OTURMA SÜRECİNE GİRİYOR"

Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı ve stratejist Gürsel Tokmakoğlu İsrail ile ilişkilerin normalleşmesine ilişkin yaptığı A Haber'e yaptığı açıklamada, "Bu coğrafyanın barış ve istikrarına yardım edecek bir perspektif. Karşılıklı bir takım süreçler geçirildi. Bölgedeki çok belirgin bir değişime, savaşlara bile sebep olan hususlara artık yavaş yavaş normalleşmeye... Yeni bir perspektif bu. Çünkü dünyada artık taşlar yeni yerlerine oturma sürecine giriyor. Burada bu büyük bir kazanç olacaktır diye düşünebiliriz." ifadelerini kullandı.



Tokmakoğlu sözlerine şöyle devam etti;

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"İRAN'LA İSRAİL ARASINDA BİR TÜRKİYE TAMPONU MU OLUŞUYOR?"

"Bölgenin barış ve huzuru için Türkiye'nin inisiyatif almasını gerekli kılan yani nasıl Karadeniz'de inisiyatif alıyorsa Ortadoğu'da da aynı şekilde gücü olan, bunu yapabilecek imkanı olan bir ülke. Ama bu imkan verildiği nispette İsrail ve İran'ın Türkiye'yle olan ilişkilerine dayalı olarak bir süreç işlenecekse Türkiye, bunu seve seve yapacaktır."



"TÜRKİYE'NİN FİLİSTİN KONUSUNDA TAVİZ VERMESİNİ BEKLEMEMEK LAZIM"

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker ise Haberturk'te yaptığı açıklamada, "İsrail ile atılmış olan adımın ikinci ayağı bizi Doğu Akdeniz'e götürür. İsrail'den sonra sıra Mısır'da." ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti;

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"Normal şartlarda Filistin meselesi bir günde çözülemez, çok zor. Türkiye'nin ilişkileri normalleştirmek içinFilistin politikasında taviz vermesini beklememek lazım.



İsrail ile ilişkilerin normalleşmesindeki önemli bir adım Netanyahu'nun gitmesi. Natanyahu'nun dış politika anlayışı çok katıydı, intikam duygusu ile hareket ediyordu. Herzog'un buradaki mevcudiyetini de görmek lazım. Kendisi Türkiye ile bu işin yapılmasından yana."