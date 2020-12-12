Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlere sert tepki: Kabul edilemez

Son dakika... Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Zarif akşam saatlerinde telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'deki konuşmasında okuduğu şiir sonrasında İran tarafının tutumu ele alındı.



Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşına, söz konusu şiirin Karabağ ile ilgili olduğuna ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında İran'ı ima dahi etmediğine dikkati çekti.



Çavuşoğlu, buna rağmen böyle bir konuşma bahane edilerek, bu konuyla ilgili düşüncelerin Türkiye'ye iletebileceği kanallar da açıkken İran tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan mesnetsiz ve ağır açıklamalar yapılmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.



Türkiye'nin, en zor dönemlerinde İran'a herkes sırtını dönmüşken bu ülkenin yanında olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, bu gerçeğin unutulmasının İran'dan yapılan ağır açıklamalardan duyulan hayal kırıklığının boyutunu artırdığını belirtti.



TÜRKİYE'NİN TAHRAN BÜYÜKELÇİSİ İRAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞIRILIMIŞTI



İran Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de okuduğu şiir nedeniyle Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs'ü çağırmış ve sert kınama mesajı iletmişti.



İran Dışişleri Bakanı Zarif de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiirin İran'ın toprak bütünlüğünü hedef aldığını iddia etmişti.



Bunun üzerine Türk Dışişleri Bakanlığı da İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend'i çağırmıştı. Bakanlık, Ferazmend'e, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik mesnetsiz iddiaların ortaya atılması ve İran'da Türkiye'ye yönelik nefret kampanyası açılması karşısında duyulan tepkiyi iletmişti.