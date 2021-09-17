Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Caner Erkin siftayı 7 gollü düelloda yaptı Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük maçında asist...Caner Erkin siftayı 7 gollü düelloda yaptı! Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük maçında asist...#Caner Erkin
Antalyada ele geçirildi Füze imalatında kullanılıyor, değeri 60 milyon TLAntalya'da ele geçirildi! Füze imalatında kullanılıyor, değeri 60 milyon TL#Saf Alüminyum
Vanda 3 araç çarpıştı: 9 kişi yaralandıVan'da 3 araç çarpıştı: 9 kişi yaralandı#Van
Son Dakika Haberi... Altay-Göztepe maçından sonra Mustafa Denizli gözyaşlarını tutamadıSon Dakika Haberi... Altay-Göztepe maçından sonra Mustafa Denizli gözyaşlarını tutamadı!#Mustafa Denizli
Son dakika haberi: ABDden Kabil Havalimanı saldırısı itirafıSon dakika haberi: ABD'den Kabil Havalimanı saldırısı itirafı!#Kabil Havalimanı
Bakan Çavuşoğlundan BM ile kritik görüşmeBakan Çavuşoğlu'ndan BM ile kritik görüşme#Antonio Guterres
Bakan Varank: Dijital dönüşüm alanında yeni bir vergi teşvik programı üzerinde çalışıyoruzBakan Varank: Dijital dönüşüm alanında yeni bir vergi teşvik programı üzerinde çalışıyoruz#Mustafa Varank
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan ’veri’ açıklamasıHazine ve Maliye Bakanlığı’ndan ’veri’ açıklaması#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
Rüştü Onur Atilla: Akbil’imi bile sen dolduruyordun buluşabilelim diyeRüştü Onur Atilla: Akbil’imi bile sen dolduruyordun buluşabilelim diye#Rüştü Onur Atilla
Kuruçeşmede Zara rüzgarı estiKuruçeşme'de Zara rüzgarı esti#Zara
HABERLERDünya Haberleri

Bakan Çavuşoğlu'ndan BM ile kritik görüşme

#Antonio Guterres#Mevlüt Çavuşoğlu#Birleşmiş Milletler
Bakan Çavuşoğlundan BM ile kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekteri Antonio Guterres ile görüşmesinde, Kıbrıs, Afganistan, Libya, Suriye ve iklim değişikliği konularını ele aldı.

Haberin Devamı

21 Eylül'de başlayacak üst düzeyli BM 76. Genel Kurul Görüşmelerine katılmak üzere New York'a gelen Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Çavuşoğlu, Twitter hesabından “Dünyamızın gündemindeki küresel sınamaları BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le ele aldık. Kıbrıs, Afganistan, Libya, Suriye ve iklim değişikliği konularındaki görüşlerimizi paylaştık.” paylaşımında bulundu.

Çavuşoğlu, ayrıca BM 76. Genel Kurul Başkanı Abdulla Shahid ile görüştü ve göreve yeni başlayan Shahid'i tebrik etti.

Sri Lanka Dışişleri Bakanı Gamini Lakshman Peiris ile de bir araya gelen Çavuşoğlu, Twitter hesabından, "Coğrafi uzaklığa rağmen ilişkilerimizi geliştirme irademiz tam.” mesajı verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antonio Guterres#Mevlüt Çavuşoğlu#Birleşmiş Milletler