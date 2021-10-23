Bakan Çavuşoğlu'ndan BM Anıt Mezarlığı'na ziyaret

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Busan'daki BM Anıt Mezarlığı'nı ziyaret ederek burada yatan şehit Türk askerlerine dua ettiklerini bildirdi.
Şehitlikte düzenlenen törende anıta çelenk bırakan Çavuşoğlu, anıt ve müze ziyaretinin ardından şeref defterini imzaladı.
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