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Dünya
AA
Haber Giriş: 05.11.2020 - 20:27 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu'ndan ayrı ayrı önemli görüşmeler

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Bakan Çavuşoğlu'ndan ayrı ayrı önemli görüşmeler
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Başbakan Birinci Yardımcısı Besnik Tahiri ve Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic'le ayrı ayrı görüştü.

Çavuşoğlu, yarın Antalya'da düzenlenecek Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere kente gelen Kosova Başbakan Birinci Yardımcısı Tahiri ve Sırbistan Dışişleri Bakanı Selakovic'le bir araya geldi.

Tahiri'yle görüşmesine ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, "İkili ve bölgesel konuları ele aldık. Kardeş Kosova halkının hissiyatını paylaşıyoruz. Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Kardeş Kosova'ya desteğimizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Sırp mevkidaşı ile görüşmesine ilişkin yaptığı paylaşımda ise yeni görevi dolayısıyla Selakovic'i bir kere daha tebrik ettiğini belirterek, "3.Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı hazırlıklarını ele aldık. Ekonomi, ulaştırma ve eğitim alanlarında iş birliğimizi artıracağız." ifadesine yer verdi.

Bakan Çavuşoğlundan ayrı ayrı önemli görüşmeler
Nikola Selakovic ile Bakan Çavuşoğlu
Bakan Çavuşoğlundan ayrı ayrı önemli görüşmeler
Besnik Tahiri ile Bakan Çavuşoğlu

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