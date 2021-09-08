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Dünya
AA
Haber Giriş: 08.09.2021 - 20:10 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD ve Almanya ile kritik 'Afganistan' görüşmesi

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Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD ve Almanya ile kritik 'Afganistan' görüşmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve Almanya'nın düzenlediği video konferansta Afganistan'daki siyasi gelişmeler ve bu ülkedeki insani kriz hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, ABD ve Almanya tarafından düzenlenen Afganistan konulu video konferansa katıldığını duyurdu.
Çavuşoğlu, burada Afganistan'daki siyasi gelişmelere ve giderek büyüyen insani krize ilişkin görüşlerini paylaştığını belirtti.

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