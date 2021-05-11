Bakan Çavuşoğlu'dan Tataristan Cumhurbaşkanına taziye telefonu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Rusya Federasyonu Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'u telefonla aradı. Bakan Çavuşoğlu görüşmede, Minnihanov'a, Kazan şehrinde bir okula yönelik saldırıyı üzüntüyle öğrendiğini ifade ederek, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem de hem de Türk milletinin başsağlığı dileklerini iletti.

Çavuşoğlu, Minnihanov’a ihtiyaç duyulması halinde Türkiye’nin gerekli her türlü desteği vermeye hazır olduğunu da ifade etti.

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