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Dünya
Şaduman UNUTMAZ/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 27.05.2021 - 11:08 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan'a gidecek

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Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan'a gidecek

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın daveti üzerine 30-31 Mayıs'ta Yunanistan'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın davetine icabetle 30-31 Mayıs 2021 tarihlerinde Yunanistan'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımız, Atina'ya geçmeden önce, 30 Mayıs 2021 tarihinde, Batı Trakya'yı ziyaret edecektir" denildi.

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