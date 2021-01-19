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Dünya
AA
Haber Giriş: 19.01.2021 - 19:36 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu yeni BM Libya Özel Temsilcisi Kubis ile görüştü

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Bakan Çavuşoğlu yeni BM Libya Özel Temsilcisi Kubis ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilciliği görevine atanan Slovakyalı Jan Kubis ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu görüşmede yeni görevi dolayısıyla Kubis'i tebrik etti.

Lübnanlı eski temsilci Gassan Selame'nin Haziran 2017'de getirildiği görevinden Mart 2020'de "sağlık nedenleri" yüzünden istifasının ardından BM'de Libya diplomasisini yürütecek isim yaklaşık 10 aydır belirlenememişti.

Jan Kubis daha önce BM Lübnan Özel Koordinatörü ve BM Irak Özel Temsilcisi olarak da görev yapmıştı.

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