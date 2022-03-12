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Bakan Çavuşoğlu ve Lavrov arasında kritik görüşme

#Çavuşoğlu#Lavrov#RUSYA
Bakan Çavuşoğlu ve Lavrov arasında kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede Ukrayna'daki gelişmeler ele alındı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile  bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.

İki bakan, Perşembe günü Antalya'da Rusya-Ukrayna zirvesi kapsamında ikili bir görüşme yapmış, ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın da katıldığı üçlü zirveye katılmıştı.

ERMENİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Antalya Diplomasi Forumu'nda  paneller, oturumlar ve ikili görüşmelerle bugün de devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, forum kapsamında bugün ayrıca Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'la da resmi bir görüşme gerçekleştirdi.


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#Çavuşoğlu#Lavrov#RUSYA

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