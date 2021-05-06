Bakan Çavuşoğlu, Türk Armin ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda kapsamında gittiği Almanya'da Hristiyan Demokrat Parti (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet ile bir araya geldi.

TÜRKLERE YAKIN BİR İSİM

Armin Laschet, özellikle Türk göçmenlerle iyi ilişkilere sahip olması ve Almanya’ya Türk kökenli siyasetçiler kazandırmasından dolayı ‘Türk Armin’ lakabıyla anılıyor.

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