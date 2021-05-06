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Dünya
DHA
Haber Giriş: 06.05.2021 - 20:01 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu, Türk Armin ile görüştü

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Bakan Çavuşoğlu, Türk Armin ile görüştü

Almanya'da resmi temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Türk Armin' lakaplı Armin Laschet ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda kapsamında gittiği Almanya'da Hristiyan Demokrat Parti (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet ile bir araya geldi.

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Armin Laschet, özellikle Türk göçmenlerle iyi ilişkilere sahip olması ve Almanya’ya Türk kökenli siyasetçiler kazandırmasından dolayı ‘Türk Armin’ lakabıyla anılıyor.

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