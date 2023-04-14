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Bakan Çavuşoğlu, Togg ile Viyana sokaklarında tur attı

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#Togg#Çavuşoğlu#Viyana
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 16:24

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Viyana’da Avusturyalı mevkidaşı Alexander Schallenberg ile gerçekleştirdiği görüşmeye Dışişleri Bakanlığına ait Togg aracı ile geldi. Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Viyana sokaklarında Togg ile tur attı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere Avusturya’ya geldi. Bakan Çavuşoğlu, başkent Viyana’daki temasları çerçevesinde ilk olarak Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg’le bir araya geldi. Daha sonra heyetler arası toplantıya katılan Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem yardımları için teşekkür ettik. Ekonomik, ticari ve kültürel iş birliğimizi devam ettireceğiz. Ukrayna, Suriye ve Güney Kafkasya’daki gelişmeleri ele aldık" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Togg ile Viyana sokaklarında tur attı

TOGG VİYANA SOKAKLARINDA

Bakan Çavuşoğlu, Avusturyalı mevkidaşı Schallenberg ile görüşmesine Türkiye’nin ilk yerli otomobili Togg ile gitti. Görüşmenin ardından bakanlıktan Schallenberg tarafından uğurlanan Çavuşoğlu, Avusturyalı mevkidaşına Togg hakkında bilgi verdi. Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Viyana sokaklarında Togg ile tur attı.
Bakan Çavuşoğlu, Togg ile Viyana sokaklarında tur attı




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#Togg#Çavuşoğlu#Viyana

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