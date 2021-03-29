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Dünya
DHA
Haber Giriş: 29.03.2021 - 12:40 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı ile görüştü

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Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı ile görüştü

Resmi temaslar çerçevesinde Tacikistan’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KEK Eşbaşkanı Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Şerali Kabir ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı ile görüştü.

Çalışma ziyareti kapsamında Tacikistan’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KEK Eşbaşkanı Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Şerali Kabir ile bir araya geldi.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, “KEK Eşbaşkanı Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Şerali Kabir’le ekonomik işbirliğimizi değerlendirdik. 11’inci KEK toplantısı Ağustos’ta Duşanbe’de düzenlenecek. Tercihli Ticaret Anlaşması imzalanması ticari ilişkilerimizi artıracak” ifadelerini kullandı.

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