Bakan Çavuşoğlu: Suriye meselesine çözüm bulunması ortak önceliğimiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ’Tarihi Dönemeçte Türkiye-Ürdün İlişkileri’ başlıklı makalesi Ürdün’ün Al-Ghad gazetesinde bugün yayımlandı. Bakan Çavuşoğlu makalede, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'nin davetlisi olarak 2 yıl aradan sonra Ürdün’ü yeniden ziyaret ettiğini vurgulayarak, "Bereketli Hilalin bu güzel ülkesi, kuruluşunun 100’üncü, bağımsızlığının ise 75’inci yıl dönümünü kutluyor. Bu da ziyaretimizi daha anlamlı kılıyor. Önemli bir tarihi dönemeçte gerçekleştirdiğim bu ziyaretin benim için ayrı bir önemi var. Ürdün, geçen bir asır zarfında hemen her alanda önemli mesafe kat etti. Ülkenin tarihi mirası, kritik coğrafi konumu ve iyi eğitilmiş, donanımlı nüfusu bu ilerlemenin sağlanmasında baş rol oynadı. Ürdün'ün bugün ulaştığı seviye bizim için de bir kıvanç kaynağıdır. Biz, Ürdün'ün refah ve esenliğini Türkiye'ninkinden farklı görmüyoruz" dedi.



’SAMİMİ DOSTLUĞUN GÖSTERGESİ’



Çavuşoğlu, yüz yıllık dönem zarfında Ürdün ile ikili ilişkilerin her alanda ilerlediğine değinerek, "Kral I. Abdullah'ın 1937 yılında Türkiye'yi ziyaret eden ilk Arap lider olması ilişkilerimizin gelişmesi yolunda sağlam bir zemin tesis etti. Bundan 10 yıl sonra imzaladığımız Dostluk Anlaşmasıyla da diplomatik ilişkilerimizin temeli atıldı. Egemen eşitlik ve karşılıklı saygı ilkelerine dayanan ilişkilerimiz bugün köklü kültürel bağlarımızdan ve beşeri temaslarımızdan güç alıyor. Her yıl yüz binlerce Ürdünlünün Türkiye'yi ziyaret etmesi, halklarımız arasındaki samimi dostluğun somut bir göstergesidir. Türkiye ve Ürdün arasındaki bu kuvvetli bağlar, bölgemizin geleceğe güvenle bakmasını da mümkün kılıyor" ifadelerini kullandı.



’İLİŞKİLERİMİZİ DAHA DA İLERİ GÖTÜRMEK İSTİYORUZ’



Çavuşoğlu, ilişkileri daha da ileri götürme arzusunda olduklarını vurgulayarak, "Ürdün'le, somut iş birliğimizi, ilişkilerimizin kapsam ve derinliğiyle uyumlu bir şekilde daha da ileri götürmek arzusundayız. Özellikle ticaret ve yatırım alanlarında ilave adımlara ihtiyaç var. Salgın dönemini tamamen geride bıraktıktan sonra bu alandaki yeni fırsatları el birliğiyle araştırabiliriz. Yukarıda değindiğim egemen eşitlik ve karşılıklı saygı ilkeleri doğrultusunda, işbirliğimizin ancak karşılıklı çıkarlar temelinde ve kazan-kazan anlayışıyla geliştirilebileceği inancındayız. Hedefimiz ticari ve ekonomik işbirliğimizi dengeli ve sürdürülebilir bir zeminde geliştirmektir" dedi.



’FİLİSTİN’E YAKLAŞIMIMIZ BENZEŞİYOR’



Çavuşoğlu, geçen yıllara kıyasla, Filistin sorununun daha gerçekçi ve sağlıklı bir biçimde ele alınabileceği bir döneme girildiğine inandıklarını kaydetti. Çavuşoğlu, "Bu temel meselede iki ülkenin yaklaşımlarının çok benzeştiğini memnuniyetle görüyorum. Haşimi Hanedanı'nın Kudüs'teki kutsal mekânları himaye rolünü kuvvetle destekliyor; Ürdün'ün bu sorumluluğu layıkıyla yerine getirdiğine inanıyoruz. Önümüzdeki yakın döneme baktığımızda, Filistin'e ilave olarak, bölgesel ve uluslararası birçok sorunun iki ülkenin yakın temas ve işbirliğini zaruri kıldığını görüyorum. Bölgemiz önemli bir değişim sürecinden geçiyor. Buna paralel olarak Türkiyenin bölge ülkeleriyle ilişkileri daha da yoğunlaşıyor ve güçleniyor" ifadelerini kullandı.



’SURİYE MESELESİNE ÇÖZÜM ORTAK ÖNCELİĞİMİZ’



Çavuşoğlu, Suriye'de 10 yılını geride bırakan ihtilafın yarattığı insani, siyasi ve ekonomik külfeti en fazla hisseden ülkelerin Türkiye ve Ürdün olduğuna işaret ederek, "Sığınmacıların güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüşlerini temin etmek amacıyla, iki komşu ülke olarak Suriye meselesine çözüm bulunması ortak önceliğimizdir. Libya'nın da milli birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazası ortak hedefimizi teşkil ediyor. Milli Birlik Hükümetine tam destekle, ulusal seçimlerin yapılması ve Libya'nın bir an önce demokratik, istikrarlı, güvenli ve müreffeh bir yapıya kavuşması için samimiyetle çalışıyoruz" dedi.



’TÜRKİYE’NİN DOĞU AKDENİZ’DEKİ HAKLARI BAKİ’



Ürdün'le ortak ilgi alanlarından birinin de Doğu Akdeniz olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, "Türkiye, Doğu Akdeniz'de diyalog ve iş birliğinden yanadır. Bölgedeki tüm aktörlerin yer alacağı Doğu Akdeniz konulu bir bölgesel konferans toplanması çağrısında da bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çağrısı tarihte olduğu gibi bugün de Doğu Akdeniz'i bir işbirliği ve barış havzası haline getirmeyi amaçlıyor. Bu bağlamda, tüm tarafların hak ve çıkarlarına azami saygı gösteriyoruz. Mamafih, aynı hassasiyeti bölge ülkelerinden de bekliyoruz. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hakları bakidir. Biz, deniz yetki alanlarının hakça ve uluslararası hukuka uygun olarak belirlenmesinden yanayız. Rum ve Yunan ikilisinin maksimalist talepleri karşısında, hem Türkiye'nin, hem de Kıbrıs Türklerinin bölgedeki hak ve çıkarlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



’EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ AĞININ TESİSİ TEMEL HEDEFİMİZ’



Çavuşoğlu, salgın sonrası döneme dikkat çekerek, "Şimdiden küresel tedarik zincirlerindeki değişim başta olmak üzere bölge ekonomilerini doğrudan etkileyen bazı gelişmelere tanık oluyoruz. Bölgenin en büyük ekonomilerinden biri olarak, bölgesel ölçekte sürdürülebilir bir ekonomik iş birliği ağının tesisi temel hedeflerimizden birisidir. Salgın koşullarının hafiflemesi ve hayatın olağan akışına dönmesini takiben, Ürdün ile bu anlayış doğrultusunda ikili işbirliğimizi hızla canlandırmayı ümit ediyoruz. Türkiye ve Ürdün, birçok tehdit ve soruna rağmen, devlet yapılarının dayanıklılığı ve kurumsal tecrübelerinin de katkısıyla sorunların üstesinden gelebilme kapasitelerini ortaya koymuştur. Önümüzdeki dönemde başta ağır göç yükünün getirdiği meseleler olmak üzere karşı karşıya olduğumuz ortak sınamaların da işbirliği ruhu içinde üstesinden geleceğimize dair inancım tamdır. Köklü bağlarımız, halklarımız arasındaki kardeşlik hukuku, gelecekte ortak bir vizyon temelinde ilişkilerimizi daha da ileri götürmek için bizlere ihtiyaç duyduğumuz sağlam zemini fazlasıyla sağlıyor" değerlendirmesinde bulundu.

