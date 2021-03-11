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Dünya
DHA
Haber Giriş: 11.03.2021 - 14:38 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu, Suriye eski Başbakanı Hicab ile görüştü

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Bakan Çavuşoğlu, Suriye eski Başbakanı Hicab ile görüştü

Resmi temaslarda bulunmak üzere Katar’a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye eski Başbakanı Riyad Hicab ile görüştü.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Katar’a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye eski Başbakanı Riyad Hicab ile bir araya geldi. 

Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, “Üçlü toplantı için geldiğimiz Katar’da Suriye eski Başbakanı Riyad Hicab’la Suriye’deki son duruma ilişkin gelişmeleri ele aldık” ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Suriye eski Başbakanı Hicab ile görüştü

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