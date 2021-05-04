Bakan Çavuşoğlu, Saraybosna'daki temaslarına başladı

Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret eden Çavuşoğlu, ülkenin ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç'in kabrine çiçek bıraktı.

Başçarşı'yı gezen Çavuşoğlu, burada Diriliş Ertuğrul dizisinde İslam'ı seçen bir haçlı askerini canlandıran ve TRT Belgesel'de "Ailenin Yeni Üyesi" programını sunan Reshad Strik ile sohbet etti.

Çavuşoğlu, daha sonra tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nin avlusunda bulunan Gazi Hüsrev Bey Türbesi'nde dua etti.

Gazi Hüsrev Bey Cami Başimamı Mensur Malkic'ten bilgi alan Çavuşoğlu, Slovenya Müftüsü Nedzad Grabus'un selamlarını iletti.

Malkic de Gazi Hüsrev Bey'in Saraybosna'ya gelişinin 500'üncü yıl dönümünü andıklarını ifade ederek, "Gazi Hüsrev Bey vakıfnamesinde her şeyin zamanı geldiğinde öğrenileceğini miras bıraktı. Dolayısıyla onun bıraktığı eserler bu topraklarda bugüne kadar ayakta kalabildi." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic'in ev sahipliğinde düzenlenen iftara katılacak.

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