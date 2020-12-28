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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 28.12.2020 - 10:15 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu, Rusya'ya gidiyor

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Bakan Çavuşoğlu, Rusya'ya gidiyor
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 8'inci Toplantısı dolayısıyla yarın Rusya'ya ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımızın ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’un başkanlıklarında gerçekleştirilecek Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısında iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Toplantı sonunda, Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlıkları Arasında 2021-2022 İstişare Planı imzalanacaktır" denildi.

 

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