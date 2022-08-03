Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamboçya’nın başkenti Punom Pen’de 4'üncü ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katıldıktan sonra çok sayıda ikili temasta bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
ile de bir araya geldi.
Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, “Kamboçya’dan ayrılmadan önce Rus mevkidaşım Lavrov’la görüştüm. Ukrayna tahılının güvenli sevkiyatı konusunu ve bölgesel gelişmeleri ele aldık”
ifadelerini kullandı.