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Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

#Çavuşoğlu#Lavrov#Asean
Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamboçya’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamboçya’nın başkenti Punom Pen’de 4'üncü ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katıldıktan sonra çok sayıda ikili temasta bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile de bir araya geldi.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, “Kamboçya’dan ayrılmadan önce Rus mevkidaşım Lavrov’la görüştüm. Ukrayna tahılının güvenli sevkiyatı konusunu ve bölgesel gelişmeleri ele aldık” ifadelerini kullandı.

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