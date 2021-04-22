Bakan Çavuşoğlu, Romanya Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Romen ve Polonyalı mevkidaşlarıyla beraber Iohannis’le bir araya geldiklerini aktararak, "Üçlü Mekanizma bölgemizin istikrarı için önemli. Romanya ve Polonya ile her alanda iş birliğimizi güçlendirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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