Bakan Çavuşoğlu, Portekizli mevkidaşı Cravinho ile görüştü

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Belçika’nın başkenti Brüksel’de 6-7 Nisan tarihlerinden düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı 2.gününde devam ediyor. Gürcistan, Finlandiya, İsveç, Avrupa Birliği, Asya Pasifik, Avustralya, Yeni Zelanda, Ukrayna, Japonya ve Güney Kore Dışişleri Bakanları’nın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil ediyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel'de temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, Brüksel’de Portekiz Dışişleri Bakanı Joo Gomes Cravinho ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.