MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriBakan Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Fergana bölgesi ve Kokand kentini ziyaret etti
GeriDünya Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Fergana bölgesi ve Kokand kentini ziyaret etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 14.07.2021 - 20:14 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Fergana bölgesi ve Kokand kentini ziyaret etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Fergana bölgesi ve Kokand kentini ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Fergana bölgesi ile Türk Dünyası turizm başkenti Kokand'da temaslarda bulundu.

"Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık, Sınamalar ve Fırsatlar" başlıklı konferans için Özbekistan'a giden Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Fergana ve Kokand'ı ziyaret ettiğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, Özbekistanın Fergana bölgesi ve Kokand kentini ziyaret etti

Çavuşoğlu, paylaşımında, "Kadim bir medeniyete ve verimli topraklara sahip ata yurdumuz Özbekistan’ın Fergana bölgesini ve Türk Dünyası turizm başkenti Kokand'ı, Özbekistan Kültür Bakanı Azadbek Nazarbekov ile Turizm ve Spor Bakan Yardımcısı Ulugbek Azamov'la ziyaret ettik." ifadesini kullandı.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi