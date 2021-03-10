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Dünya
AA
Haber Giriş: 10.03.2021 - 10:29 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu: Orta Asya'da açılacak ilk Maarif Vakfı okulu olacak

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Bakan Çavuşoğlu: Orta Asya'da açılacak ilk Maarif Vakfı okulu olacak

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Maarif okulu Orta Asya'da açılacak ilk Maarif Vakfı okulu olacak. Bu da Kırgızistan'a verdiğimiz önemin göstergesidir" dedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev ile yaptığı ortak basın açıklamasında iki ülke ilişkileri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu yaptığı açıklamada: "Maarif okulu Orta Asya'da açılacak ilk Maarif Vakfı okulu olacak. Bu da Kırgızistan'a verdiğimiz önemin göstergesidir" dedi.

KIRGISİZTAN DIŞİŞLERİ BAKANI KAZAKBAYEV

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev yaptığı açıklamada "Kırgızistan’a Maarif Vakfı'nın gelmesini, okul açmasını ve eğitime katkıda bulunmasını bekliyoruz" dedi.

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